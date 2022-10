Viejos, sosos y novatos

EE.UU no es País para viejos y Euskadi no es un País para sosos. El primer título corresponde a la mejor película de 2007 para la Academia y ganadora de cuatro Óscar. El segundo no ganó a los espectadores por el estómago como corresponde a todo programa de cocina, en este caso de Euskal Telebista (ETB). El fútbol no camina por estos senderos. El balompié no es un deporte para novatos en Primera, aunque todos lo han sido. Muchos han nacido para jugar en la élite pero, como ocurre con las maratones, todas las carreras empiezan por un primer paso y las del fútbol no son una excepción. La UDA que inició su estrépito en San Mamés tenía 24,6 años de media y sumaba 306 partidos en Primera, Portillo (227) y Ely (79). El resto no había pisado la 'Catedral' y lo primero que hicieron fue inmortalizar el momento en el móvil. Una jornada después, la UDA vapuleó al Rayo en 40 minutos y firmó su versión invertida. Puso el reloj en hora y calcó los minutos de dos de sus goles con los que recibió en el Botxo. ¿Casualidad o causalidad? Más de lo segundo que de lo primero. Rubi hizo titulares a cinco jugadores que no saltaron de inicio en San Mamés -Baptistao, Embarba, Bilal Touré, De la Hoz y Melero- y se notó en el juego y rendimiento colectivo. La media de edad aumentó cinco años -29,8 años- y sus números en Primera se dispararon hasta los 458 partidos entre Baptistao (208), Embarba (143) y Melero (107). El fútbol va de números y letras, goles y juego, y la UDA sólo ha conseguido casar estas facetas en dos partidos, Sevilla y Rayo, sus triunfos. La juventud es una cualidad si es positiva o una condición asociada a la inexperiencia. La belleza no es una cualidad, si acaso un don, y la mujer que lo crea igual es porque no tiene ninguna otra.