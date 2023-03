Vienen curvasCuestión de edad, cuestión de respeto

En casa del pobre, dura poco la alegría. Es parte de nuestro refranero popular y alude a la vida desastrosa de quienes no poseen los suficientes medios económicos. Se trata de una creencia fatalista por la que los desgraciados no mejoran de suerte. El Almería de Turki no es precisamente un club pobre, pero si puede ser considerado UD Desgracias por la cantidad de historias negativas que nos ocurren, y nos ocurrirán, a lo largo de la historia. Después de ganar al Barcelona, muchos confiábamos que ante el Villarreal confirmaríamos la mejoría y dejaríamos atrás la crisis de resultados y de juego y la zona de descenso. La alegría del triunfo ante el líder nos ha durado bien poco, ya que el Villarreal, con la inestimable colaboración del Almería y su técnico, nos han devuelto a la miseria. Rubi planteó un partido en el que confiaba en esperar al submarino amarillo y pillar un error, una contra, y sacar petróleo con su pobre planteamiento. En su cabeza seguro que sonaba espectacular, pero regalarle el balón y el medio campo al conjunto de Setién fue el primer paso hacia una derrota que pudo haber sido más abultada de no ser por Fernando en el primer tiempo y Mariño en el segundo. Llegar al descanso con empate fue un milagro como lo fue acabar perdiendo por solo dos goles. En condiciones normales nos caen seis, como en Gerona. El Almería cae en descenso y visita este fin de semana a un Sevilla, compañero de viaje por la permanencia que viene de salir apaleado en el Metropolitano. Un duelo dramático para ambos. El Sevilla ve el descenso con pánico. El Almería viene de perder cuatro de los últimos cinco partidos. Una derrota más pondría a Rubi en el disparadero. Vienen curvas y necesitamos la mejor versión del equipo junto a la versión más lucida de nuestro cuerpo técnico para salir del atolladero. Pero necesitamos también a la afición. Es en estos momentos cuando tenemos que dar el do de pecho porque es cuando el equipo más lo necesita....

ÁLEX Baena visitaba por primera vez el estadio del Almería. Atrás quedan varios episodios del futbolista almeriense contra el equipo rojiblanco. El ambiente no se vio caldeado con los acontecimientos que se fueron sucediendo a lo largo de la semana. Quien encendió la mecha inicialmente fue Baena con sus comentarios fuera de lugar. Dichas meteduras de patas pueden parecerte más o menos graves, pero no voy a ser yo la persona que dictamine lo que puede herir al aficionado. Ojo, no se pueden defender algunas de las cosas que se dijeron o hicieron en los días previos, en absoluto. En un partido en el que se le pitó y abucheó cada vez que tocaba el balón, el roquetero optó por ser un pirómano viéndose envuelto en gasolina. En el 0-2 fue a recoger el esférico de la portería de Mariño y levantó el puño a todo el fondo sur. Un gesto que, insisto, te puede parecer más o menos grave, pero no deja de ser otro capítulo más en esta historia de desencuentros.

Jorge Pascual, canterano y almeriense, también estuvo en la bancada amarilla el pasado sábado. No disputó ningún minuto, pero se acercó a las gradas para dar su camiseta y fue ovacionado por los todavía presentes en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Posteriormente, agradeció el apoyo por las redes sociales. Su caso es diferente al de Baena, pero ambos son de la provincia.

Hay varias verdades en esta historia. El público es soberano, siempre. El futbolista nunca ha sido canterano del Almería ni sus sentimientos se ven guiados por el club de su provincia. El condicionante del paisanaje, irrelevante para algunos, me parece importante. Que no sea de la capital no le exime de ser educado con los unionistas. Porque es su provincia la que se ve representada cuando el Almería disputa un encuentro en Primera División. Pero parece una proeza pedirle a un profesional del fútbol un mínimo de decoro con un equipo de su tierra. Cuestión de edad. Cuestión de respeto.