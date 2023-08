Vilda tenía razón

Sin los triunfos dan y quitan razones, la copa obtenida por la selección femenina de fútbol, consagrándose campeona del mundo, deja bien parado al entrenador Jorge Vilda y muy fuera de juego a las 12 jugadoras que por propia voluntad decidieron no integrar esta plantilla mientras el madrileño estuviera al frente. Se amotinaron 15 jugadoras y nunca se dieron a conocer las causas por las que transmitieron a la federación un mensaje en el que había que elegir entre él o nosotras. Luis Rubiales, gran valedor de Vilda, optó por no dejarse intimidar por el ultimátum y respaldó al míster. De las 15, tres recogieron cable y hoy son campeonas del mundo: Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Las restantes, Patri Guijarro, Mapi león, Sandra Paños, Claudia Pina, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nerea Eizaguirre, Amaisur Sarriegui, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García y Andrea Pereira han dejado pasar un momento histórico, difícilmente repetible. Dicen que las amotinadas desconfiaban de un entrenador que nunca había dirigido a un equipo de primera y que solo era portador de apellido, ya que su padre fue preparador físico entre otros, de Johan Cruyff. A Scaloni en Argentina también le criticaban por novato. Miren por dónde, ambos se han consagrado campeones del mundo. Sea como fuere y pasando página, España venció y convenció en los momentos decisivos del campeonato y no se me ocurre mayor mérito. Salvo tropiezo contra Japón, el equipo jugó siempre bien e hizo lo que el partido requería. Después de la derrota ante las niponas, el DT no dudó en meter mano al once titular; se cargó a la portera Misa y sentó a la doble balón de oro, Alexia Putellas. Ordenó la defensa, le dio velocidad y encontró un revulsivo llamada Salma Paralluelo que también acabó como titular en la final. España se consagró campeón, pero lo es también en las categorías sub-20 y sub-17. No es casualidad; es trabajo, es potenciar una liga y dar oportunidad a las canteras. Lo demás, es solo fútbol.