Hubo algo de lío en la Eurocopa por la sede de la celebración de ambas semifinales y la final. El gobierno inglés exigía cuarentena oficial a todo aquel que entrase a las islas y la UEFA amenazaba con llevarse esos tres partidos a Hungría, donde sí se permitía celebrar cada duelo con un 100% de aforo y sin la cuarentena. El acuerdo fue meter a 2.500 vips sin tener que cumplir ese confinamiento, que sí debían hacer los seguidores extranjeros y, por consiguiente, pisar la calle cuando ya había expirado el torneo. El fútbol es de los aficionados, argumentaban. Cuando jugó el Almería en Cartagena las medidas eran claras: distancia de seguridad entre cada aficionado (en la Premier tienen otra visión...) y uso de la mascarilla a pesar de estar al aire libre, pudiendo quitársela únicamente para beber agua. Nada de comida ni otra bebida. Eso sí, los vips que se encontraban en el restaurante del Cartagonova podían beber copas y comer en un espacio cerrado sin mantener esa distancia de seguridad exigida al populacho. No será este periodista el que, sin ser experto en el tema, dé lecciones de la efectividad de las distintas medidas sanitaria, pero tampoco hace falta ser doctorado para darse cuenta de la incongruencia. El domingo, más de lo mismo en la etapa de La Vuelta que acabó en Velefique. Es lógico que las carreteras cierren para garantizar un buen desarrollo de la carrera. Pero no es habitual que a las 9 de la mañana ya estuviera cerrado el paso para los automóviles al último puerto de montaña. Se supone que el objetivo era evitar riesgos en cuanto a la actual situación sanitaria se refiere. A no ser que fueses vip. Daba igual también no llenar esos vehículos y tener apenas un ocupante en una competición que tanto farda de que lo importante es el aficionado, además de ser un ejemplo en cuanto a sostenibilidad. Ya está bien de darle tanta importancia al enchufado de turno, que forma un grupo cada vez mayor. La salud no debería entender de clases.