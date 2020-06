Mientras los países del mundo, -aquellos que dedican algo de presupuesto a la investigación-, y los laboratorios están lanzados en una carrera por conseguir el antídoto contra el coronavirus, el planeta no parece haber cambiado demasiado. Casi tres meses de confinamiento, podrían haber servido de reflexión. Seremos mejores, volveremos mejores, son solo eslóganes, palabras vacías arrojadas al espacio más por compromiso que por convicción o cambio verdadero. Tres meses encerrados y la naturaleza ha vuelto a ser naturaleza, pero los hombres también hemos seguido siendo los mismos. Los guantes de látex acaban en las calles junto a las mascarillas o en el lecho de los ríos, que luego llegarán al mar. La gente cree que la desescalada es una decisión política que no está relacionada a la sanidad, y en las calles nos comportamos como antes del catorce de marzo dispuestos a exponer vidas ante la fatalidad de la muerte. Eso delta que hay un virus aun mayor con el que las sociedades tienen que lidiar, porque miles de años de historia, barbarie y caos, al parecer, no nos han dejado ninguna enseñanza. El último ejemplo de ello, mientras las bombas continúan cayendo en algún lugar de oriente próximo, recorre las pantallas desde hace varios días, donde se observa a un policía de Estados Unidos, asesinando sin más, a un hombre llamado George Floyd, ante la mirada de sus compañeros de uniforme, de la gente grabando con sus móviles y de los avisos de la víctima por no poder respirar. Parece un episodio de racismo, un virus que desde épocas inmemoriales habita en nuestra sociedad y no hemos podido erradicar. Los que vamos al fútbol lo vemos todos los días en los estadios. No nos gustan los negros, ni los moros ni los gitanos, excepto que sean dueños de mi club. Imitamos sonidos de monos, tiramos plátanos, los invitamos a subirse a la patera y volver a casa. El racismo es un virus de otra clase y goza de muy buena salud.