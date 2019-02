Visibilidad

Más de quince años vinculado al fútbol canterano y modesto han dado, dan y seguirán dando para contar muchísimas anécdotas en esta columna de opinión. Evidentemente, no todas son buenas. Por desgracia, en numerosas ocasiones, los redactores deportivos que hemos pasado cientos de fines de semana por los campos más humildes de nuestra provincia, nos convertimos en testigos privilegiados de sucesos lamentables, de los que no deberían tener ni el más mínimo hueco en el mundo del deporte. Desde incesantes insultos a un joven árbitro, de forma totalmente gratuita, hasta deleznables amenazas de un padre, desde la grada, a un jugador del equipo contrario al de su hijo. Los años pasan y uno cree estar curado de espanto ante estos comportamientos que tantas veces ha visto en directo, pero la realidad es que el cuerpo nunca se hace a estos vergonzosos hechos. El pasado fin de semana, en un partido de juveniles, un directivo del conjunto visitante dio un puñetazo a un jugador local, según reflejaba el acta arbitral. Se puede entender que, en un momento dado, debido a la tensión del partido, dos jugadores, sobre todo en esas edades tan complicadas, tengan sus más y sus menos, pero es totalmente inconcebible que un adulto, que para colmo tiene un cargo de responsabilidad en un club formativo, haga algo así. Este medio, pese a la insistencia de algunas personas involucradas en el suceso de que hiciésemos la vista gorda, publicó lo ocurrido tal y como lo dejó por escrito oficialmente el árbitro. Y es que estas cosas no pueden pasar desapercibidas. Ya está bien de esconder comportamientos violentos en los campos donde además de formar a los críos como jugadores también hay que hacerlo como personas, por lo que hay que dar ejemplo. Un acto violento de esas características, protagonizado por un individuo reincidente no puede quedar impune y los entes federativos, además de los propios clubes, deberían tomar cartas en el asunto y poner sanciones ejemplares a los violentos.