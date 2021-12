Visita al dentista

Londres, 2 de diciembre de 2021. Estimado Navarro, después de pasarlas canutas el martes para eliminar al Águilas y pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey, el Almería ya prepara el partido de este fin de semana en el Fernando Torres de Fuenlabrada, en lo que viene siendo la visita anual al dentista, por lo mal que lo solemos pasar en ese terreno de juego. Hace 2 temporadas, con Guti en el banquillo, logramos arrancar un empate cuando en el minuto 69 perdíamos por 2-0. Juan Muñoz y Sekou, este sobre la bocina, lograban la igualada que supo a victoria, aunque luego no sirviera de mucho. La temporada pasada, con José Gomes, y en el marco del ninguneo del colectivo arbitral y el VAR, el Almería volvió a lograr un empate in extremis, con gol de Villalba, en un partido marcado por el juego sucio de Ibán Salvador y la expulsión de Sadiq. No es un estadio agradable que visitar y seguro que vuelven a jugar al límite. Ojalá que a la tercera visita logremos un triunfo que nos daría virtualmente el campeonato de invierno…