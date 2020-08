Duranteestos días he descubierto mi vocación frustrada. Yo tenía que haber sido Policía Local. Pero no así en general. Yo habría sido tremendamente feliz siendo Policía Local durante la pandemia. Nada me haría ahora mismo más dichoso que ir por la calle multando gente sin mascarilla. ¿Afán recaudatorio? Para nada, el simple y llano placer de oír excusas baratas tipo "Si ha sido solo un momento" mientras firmo la nota. Volvería cada noche al calor del hogar sintiéndome la mar de realizado, con una sonrisa en la cara por el trabajo bien hecho.

En Almería desde que entramos en la nueva normalidad nos estamos cubriendo de gloria. Y ya huele la cantinela del 8-M, lo del Gobierno bolivariano o lo de Pedro el sepulturero. Una vez nos dieron libre albedrío la pelota está en nuestro tejado. ¿O también es culpa de los políticos por dejarnos hacer lo que nos da la gana?

Por si se nos había olvidado, el virus sigue ahí fuera, y en Almería más que nunca. Y si te vas un día de celebración con tus compañeros de equipo y no te pones mascarilla ni te separas medio metro para posar en la foto, pues ya está montada.

Llevamos semanas sin saber si se podrá disputar el play off, porque, para empezar, dos jugadores de la Unión Deportiva han dado positivo. Y, casualidades de la vida, los restantes brotes que han salido son en otros equipos que también están pendiente de jugarse el ascenso.

Mientras tanto, que si se juega el Deportivo-Fuenlabrada o no se juega, que si se aplaza por enésima vez, que si el Zaragoza pide que asciendan todos, o por lo menos ellos, que si el Espanyol que no descienda nadie, que si otro dice que se jueguen divisiones de 23 equipos el año que viene... Todo esto a un mes de que supuestamente vuelva a empezar la competición, en el mayor esperpento que se recuerda en la organización de la que se presume, y presume de, ser la mejor Liga del mundo.