Volvemos al mapa y...

Sí. Han pasado ya quince años desde que el Almería de Alfonso García y Unai Emery nos volviera a situar en el "mapa" futbolístico después de una más que larguísima travesía en el desierto. Aún recuerdo aquel día, aquella tarde, aquella noche… El paseo por una ciudad completamente echada a las calles para jalear a los jugadores, la parada en la Plaza de las Velas , los políticos, sí, algunos políticos dándose empujones y codazos para que la gente les viera en el autobús descapotable. Qué tiempos. Pasados quince años, mismo discurso. Atrás quedó también el ascenso con Javi Gracia y mismos discursos desde las instituciones. Digo esto porque esta semana no paramos de escuchar y de leer que el ascenso vuelve a situar a la capital y a la provincia en el mapa, que será bueno para nuestra economía, que no lo dudo y que hará que mucha gente, aficionados de otros equipos, nos visiten y conozcan. Desde aquel año 2007, con un discurso similar al que estamos escuchando ahora han pasado 15 años y políticos en todas las instituciones de distintos partidos. ¿Ha cambiado algo? Bueno sí, tenemos conexión diaria por aire con Sevilla y un montón de kilómetros de carril bici. El aeropuerto sigue cerrando a las diez de la noche, el tren sigue durando tanto como antaño -vayas donde vayas-, los billetes de avión, carísimos, las playas de la capital con arena polvorienta, los domingos con una capital "fantasma" con todo cerrado y por entonces también el mismo discurso: "Será bueno para la ciudad, nos visitará mucha gente, será bueno para nuestra economía… Sin un solo hotel de 5 estrellas en la capital, y hasta con uno menos. 15 años, mismas palabras y todo igual. Uno echa un vistazo a las ciudades que va a visitar el Almería la próxima temporada y, con creces, la peor comunicada es sin lugar a dudas, Almería. Y me pregunto, ¿qué llegará antes, el Almería a jugar competiciones europeas o una comunicaciones acordes con la categoría?