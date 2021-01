Volver a los estadios

Cambio de año. Hace poco más de una semana que el 2021 se asomó por la ventana. Ocho días han transcurrido desde que despedimos el fatídico 2020. Con la entrada del nuevo año llega el momento de hacer balances y esas largas listas de propósitos que muchas veces no se cumplen. Por supuesto también es época de pedir deseos. Es la tónica habitual por estas fechas.

Son muchas las peticiones que se le pueden hacer al 2021 que prácticamente acaba de asomar por la ventana. Después de un duro 2020 marcado por esta maldita pandemia tener salud cobra más importancia que nunca. Tampoco nos podemos olvidar del trabajo, por desgracia la situación económica no es nada halagüeña. Así, es evidente que uno de los principales deseos sea que el coronavirus desaparezca de nuestras vidas. No cabe otra, estamos afrontando uno de los momentos más complicados en la época más reciente.

Todos deseamos volver a la vida que teníamos antes de la aparición del dichoso virus. Pero en lo que al deporte se refiere, para este periodista uno de sus principales deseos es que el público pueda volver a poblar las gradas. Algo que para muchos de nosotros era parte de nuestra normalidad. Sí, uno ya sabe en categorías no profesionales se está permitiendo la entrada de espectadores. Pero son ya muchos los meses con ambientes vacíos en una gran parte de los estadios. Si bien el fútbol sigue siendo fútbol, difícilmente se pueda negar que sin aficionados no es lo mismo. Son tiempos duros, aunque sin duda la vuelta a los estadios sería una enorme alegría para los amantes de este deporte. El tiempo dirá qué ocurrirá, pero no podemos olvidarnos de nuestra parte de responsabilidad para que la cosa no vaya a peor. Espero que no sea mucho pedir.