Volver a soñar

Una noche soñando en un sueño soñé que estaba soñando con la UDA. Será que no aprendo a conformarme con lo que me da, que a veces también sueño de día, despierto. Sueño con no volver a empezar de cero sin Fran. Sueño con que René y Fernando no sean los únicos que no toman la puerta de los que considero importantes y que, de paso, se la abran dando las gracias sin más a los que me sobran.

Sería un bonito sueño que se apostase por la pieza clave de este y algún otro año atrás. Aquel que llegó de la mano de Gorosito y acabó celebrando la permanencia en Córdoba; soñé con que Saveljich seguiría. Desperté y no estaba. Seguí soñando y volvió. Soñar con desvincularse del Levante no es suficiente: si quien debe materializar el sueño no espabila, algún otro equipo de Primera puede tocar a su puerta o muchos de Segunda son capaces de poner la pasta y adelantarse. Y sueño roto.

Suelo soñar con otras idas y venidas actuales aunque también tengo sueños vintage, sobre todo estos últimos días con los recuerdos del ascenso. Una docena de años y dos docenas de futbolistas nos llevaron a la gloria. Así, he soñado con Gorka Larrea, que nos sigue llevando en el corazón, casi tan rojiblanco como txuriurdin. Le sigo teniendo mucho aprecio a jugadores como aquel; otros seguirán soñando con Casuco y Nanni y tendrán pesadillas con Verza -¿no es verdad, amigo Raúl?-, del que muchos también se acordarán en sueños diurnos y nocturnos imaginando que vuelve y forma pivote con otro exiliado como Fran Vélez… Como dijo el torero Gallo cuando le presentaron al filósofo Ortega, "tié q'haber gente pa to". A saber qué pensó el segundo del primero. Y Gasset de la situación.

Medio en duermevela, mi sueño acababa y sabía que José Ortiz no había salido por la puerta grande ni era importante en la UDA, como estaba soñando. Eso me desazonó. Cuando desperté, Alfonso García sí seguía aquí…