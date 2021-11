¿Volverá la San Silvestre?

Es por excelencia la carrera más entrañable de todo el calendario aficionado. No hay motivo para sufrir, son kilómetros para despedir el año y disfrutar con la iluminación de las calles y el ambiente navideño que impregna a la sociedad. Soy un amante de la San Silvestre, sí, lo reconozco. Debuto este domingo como maratoniano en Oporto si Dios quiere (todavía no me fío después de que la pandemia me anulara en 2020 Madrid y NYC, y los caprichos de Biden nuevamente NYC en 2021), cada día me gusta más correr y la guinda al año sólo se me ocurre ponérselo con los tenis puestos, quemando kilómetros por el Paseo y la Rambla.

Desde que nos desconfinaron, tengo muchas ganas de volver a Madrid, donde tuve la suerte de estudiar y vivir de los mejores años de mi vida. Tomarse las uvas en la capital de España (este año no voy a la Puerta del Sol, como hice en 2011), es especial. Si además le añades la posibilidad de realizar la San Silvestre más caristmáticas de todas las que se corren en nuestro territorio, se puede dar por bien empleado este 2021. Allí estaré, el miércoles se abrió el plazo para sacar los dorsales y conseguí el mío para ir desde Concha Espina hasta Payaso Fofó. O lo que es lo mismo, desde el Bernabéu hasta Vallecas.

¿Y la Puerta Purchena, qué? Siempre que la pandemia siga contenida, creo que es momento de retomar las carreras populares en la capital almeriense. Más o menos el deporte aficionado ya se desarrolla con normalidad en Almería, con todas las medidas de seguridad, es seguro correr, montar en bici, jugar al fútbol o al voley playa. Por eso, ¡Juanjo, concejal, vamos a por ella!