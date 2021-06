Votemos proyecto

La política, al menos como yo la siento y la veo, siempre ha de estar al servicio del interés general. No puede ser de otra manera. Por eso, no se trata de quién esté, sino de que quien esté lleve consigo un proyecto realista cuya única función sea mejorar la vida de los demás, ya sea en un pueblo, en una comunidad autónoma o en un país. Ese debe ser el objetivo primordial, en su sentido más amplio, para un servidor o servidora pública. Quien parte de esa premisa, que para mí es la fundamental, ya tiene parte del camino ganado, sobre todo si lleva consigo una agenda cargada de medidas que garanticen la igualdad, el refuerzo de los servicios públicos o aquellas destinadas a solventar el problema de empleo entre los jóvenes y también entre los no tan jóvenes. Si además propone actuaciones que luchen contra la despoblación, con los instrumentos y los medios económicos necesarios para incentivar la creación y el mantenimiento de empresas y servicios básicos, propiciando la igualdad de oportunidades entre los habitantes de las poblaciones rurales, esa persona me representa a mí y a decenas de miles como a mí. Yo me sumo a un proyecto que ponga pie en pared a los que se atreven, con total impunidad, a cuestionar la igualdad de derechos y de obligaciones entre hombres y mujeres. En igualdad no estoy dispuesta a que se dé ni un paso atrás. Creo en un proyecto en el que el feminismo no sea solo una bandera, sino una manera de vivir, de afrontar los retos que tenemos por delante como sociedad. El feminismo no puede ni debe ser una causa más, tiene que ser un granero de oportunidades, de presente y futuro. En definitiva, la mejor manera de hacer país, de educar, de convivir y de relacionarnos de igual a igual. Por ello, apuesto por quien me dice lo que hará para mejorar los modelos de convivencia o cómo piensa reforzar el estado de bienestar. También me pongo del lado de un equipo que lleva en su agenda medidas esenciales para que no se toque ni se recorte en cuestiones como la sanidad o la educación pública y que, además, busque su ampliación.No se trata de quién esté, como decía. Se trata de que quien esté lidere desde Andalucía un proyecto de socialismo andaluz con medidas sociales y económicas para devolver la dignidad que ha sido arrebatada por las tres derechas, -nuestros únicos rivales-, a nuestra tierra. Por eso, yo voto proyecto. Yo voto a Susana Díaz.