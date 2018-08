La Vuelta de Casi Todos

Todos disfrutaron. Los peques que realizaron los últimos metros una hora antes de que los mayores enfilaran la recta de meta. Los aficionados, los autóctonos durante el recorrido y los foráneos en la meta, que esperaban pacientemente la llegada de los escapados, primero, y el pelotón, después. Los propios ciclistas, que recorrieron espectaculares parajes por La Alpujarra y la Sierra de Gádor hasta desembocar junto a la playa. ¿Todos? Casi. Los medios podríamos decir que hemos sido los que menos hemos disfrutado del paso de La Vuelta por Almería. Ya desde el comienzo, con un laberíntico proceso para solicitar la pertinente acreditación, en el que hay que validar hasta tres pasos sin que nadie te confirme en las dos semanas anteriores, ni por teléfono ni por correo electrónico, si tu acreditación está aceptada, y presentar una documentación de la que raramente disponemos. Todo para que luego te pongan una pulserita (están de moda las pulseritas, lo mismo para La Vuelta que para entrar y pagar una cerveza en el Cooltoral Fest) que tampoco te sirve para mucho, porque una vez llegas a la recta de meta tienes que superar la prueba final para acceder al lugar que te corresponde, que tengo que decir que no sé cuál era porque jamás pude llegar. De un acceso te mandaban al de dos camiones más allá. Del de dos camiones más allá te mandaban al primero del que venías. Todo ello mientras rodeabas una kilométrica verja que te alejaba cada vez más de la valla donde aquellos con los que aspirabas a situarte para ver los últimos metros de la etapa jaleaban el esfuerzo final de los ciclistas. Mientras los primeros me mandaban a donde los segundos y los segundos a donde los primeros, llegaron los tres de cabeza y Simon Clarke levantaba los brazos en señal de victoria. Otros los levantábamos de indignación, porque a los medios (a algunos) no nos dejaron disfrutar de La Vuelta. Sé que el mío solo sería un caso aislado dentro de una organización bastante compleja. Pero eso no quita el fastidio.