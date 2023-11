Vuelve el ‘Hit Parade’

El fútbol, ciclotímico por definición y por deformación, es un estado de ánimo y de desánimo. El ejemplo de la noria, con sus subidas y bajadas, es el que mejor le define. En 90 minutos (el 95’ o 100 ‘no existe porque antes no se han jugado) cabe de todo desde la amargura al gozo y de la desdicha a la felicidad. Pero ocurre que el seguidor, aquí y allá, es un cliente que suscribe un contrato de lealtad y fidelidad cuando saca su abono. El rojiblanco advierte que la otra parte no está cumpliendo este pacto de caballeros y se molesta, incomoda y cabrea. Los jugadores no están obligados a ganar, como tampoco sus entrenadores, sino a poner todas las condiciones para poder ganar con aptitud y actitud, suerte y acierto, pero sobre todo y ante todo, con entrega. No es el unionista un equipo de brega que vista con chaqueta metálica, de pisada fuerte, que no deja botar el balón. No es demasiado agresivo ni peleón, salvo cuando las cosas se ponen feas. Nadie entiende que la plantilla más cara y con más internacionales de la historia de la UDA (es cierto que algunas sin demasiado nivel internacional) sea la peor de la Liga y la más batida del fútbol europeo cuando se han invertido 50 millones en fic fichajes. El deporte Rey/Reina tiene una influencia ineludible y genera emociones que cada cual gestiona como quiere. Los hay, modositos, que lo hacen de forma anónima, sin meter ruido, para sus adentros. Pero también existe el seguidor blasfemo y faltón que no se calla y deja oír toda una colección de improperios contra todo y todos. No es el perfil más edificante, sin duda, pero su realidad existe. Contra la UD Las Palmas se oyeron, al menos en Preferencia donde este periodista ejerce de abonado, gritos contra los jugadores como: “Peseteros, mercenarios”, una especie de hit parade del aficionado tipo hooligan. LeoBaptistao rompió a llorar al final del partido y los intentos de algunos de sus compañeros por calmarle resultaron infructuosos, según cuentan quienes presenciaron el momento. Son dos formas, naturales ambas, pero muy diferentes.