Vuelve, Joaquín

Este sábado nos visita el Real Valladolid en lo que será el regreso a casa para Joaquín Fernández, uno de los últimos negocios low cost de Alfonso García antes de que el club cambiara de manos. El club no puede ser más distinto que aquél que dejó, dónde él, hombre de la casa, sobresalía en sus actuaciones ya sea como defensa central o mediocentro. Hace unos días que en este diario pudimos leer los planes de Joao Gonçalves con la apertura del mercado invernal. A diferencia de las 2 temporadas anteriores, no se esperan muchos movimientos, ya que se confía en el bloque actual, que tiene números de récord y lidera de forma holgada la clasificación. El club busca un mediocentro defensivo que pueda dar un respiro a De La Hoz y mantener liberado a Samú Costa, y un defensa central para aliviar la defensa rojiblanca tras la lesión de Carriço. O un jugador polivalente que pueda actuar en ambas posiciones. Supongo que no fui el único al que se le vino a la cabeza el nombre de Joaquín Fernández. Su fichaje sería estratégico. En primer lugar porque da el perfil de lo que necesita el equipo, pero también por ser un hombre de la casa. Cuando Joaquín se fue del club, abandonó un Almería sin futuro, que iba a menos y estaba abocado a un más que posible descenso a Segunda B. Y se iba a un Valladolid al alza, donde ja cuajado grandes actuaciones en la élite. Si Joaquín volviera lo haría a un Almería que mira al ascenso a Primera, con un Estadio que tras la remodelación va a ser 5 estrellas y un proyecto de Ciudad Deportiva que va a ser la envidia de muchos clubes de España. Este es el tipo de club que es un reclamo para cualquier futbolista, imaginen para uno que es de la tierra. No sé si Joaquín está o no en los planes del Almería, aunque en mi cabeza tiene todo el sentido. No sé si Joaquín se lo plantea, aunque como en casa, en ningún sitio. Tampoco sé si será de la partida el sábado. Lo que sí sé es que el Valladolid es un rival muy a tener en cuenta, con una plantilla de superior categoría y que va a ser un gran desafío para la Rubineta,y la afición tiene que marcar la diferencia en estos dos partidos seguidos en casa.