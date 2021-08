Qué ganas teníamos todos de que el balón volverá a echar a rodar, ya de forma en serio. Y lo va a hacer este fin de semana. Volvemos a vivir, volvemos a tener fútbol, vuelve la Liga. Una Liga distinta a la última que teníamos. Algo parecida a la que disfrutamos hace un par de años, pero vuelve, que ya era hora. Con público en las gradas, aunque con distancia de seguridad y mascarilla, pero con las ganas de volver a vivir ese ambiente en el Estadio que rodea los partidos y que no es lo mismo que vivirlo desde casa, y eso no es poco. A buen seguro que hasta los jugadores lo van a agradecer, ya que el run run de la grada, para bueno o para malo, mejor que la soledad del vacío de un estadio de fútbol.

Y es que todos teníamos muchísimas ganas. Desde aquel triste partido de la pasada temporada frente al Girona en el que los de Rubi ahogaron todas las esperanzas de ascenso a Primera División en una triste eliminatoria de play off, en la que el equipo estuvo, pero no compitió, o al menos esa fue la sensación que a todos o a muchos nos dejó, ahora vuelve el espectáculo, las emociones, los nervios, los sentimientos... Vuelve a latir el corazón futbolero que todos llevamos dentro.

Atrás quedaron los amistosos de pretemporada, que no suman puntos pero que te puede dar una perspectiva de lo que puede ser el equipo esta temporada, un equipo, por cierto, que aún no está terminado o al menos su plantilla y eso que en horas arranca la temporada y no será por que Joao no ha tenido tiempo y entiendo los lamentos de Rubi y los comparto plenamente. Y sigo siendo de la opinión de que en defensa, el equipo es vulnerable, al menos con lo que a día de hoy hay y si no tiempo al tiempo. Parece que el en club el libro de estilos que nos dejó en su día Unai Emery también ha ido al contenedor.

Esperemos que el Rubi tenga más suerte y mejores resultados que sus antecesores desde la llegada de la nueva propiedad. Una propiedad exigente como ninguna, y con un claro objetivo. Y ya debe saber cómo se las gasta. Si las cosas no van bien.