Tras siete largas jornadas sin ver puerta, por más que Rubi se afanara en alabar su fútbol en beneficio del colectivo, el bueno de Sadiq estaba desesperado por marcar por fin un gol. El equipo había seguido su trayectoria ascendente y él había sido decisivo en el juego, pero se sentía vacío. Un delantero, sin el gol, se siente menos delantero. A Sadiq se le notaba desquiciado, pero sus gestos a sus compañeros cuando estos no le pasaban la bola no son justificables. Siendo tan sadiqista como el que más, sentí vergüenza ajena cuando el delantero nigeriano le echaba la bronca a Arnau, desentendiéndose de la jugada que continuaría con Lazo devolviendo el balón adentro sin que Sadiq hiciera nada al respecto. Fue una vergüenza por las formas, el fondo y la consecuencia. A mí me pareció grave que en su egocentrismo se anteponga por encima del equipo. Es cierto que sigue siendo nuestro mejor baluarte, incluso cuando no marca. Genera espacios y da pases claves como nadie en la categoría. Y tiene gol. Aprovechó uno de los pocos errores defensivos del Zaragoza para abrir la lata y romper su sequía. Esperemos que una vez que se ha reencontrado con el gol, y con un toque de Rubi, Sadiq juegue menos tensionado y respete de verdad a sus compañeros. Claro que, a tenor de las informaciones que salían ayer, parece que tras el partido de Lugo vamos a estar una temporada sin él, ya que va a ser convocado por la selección nigeriana para disputar la Copa de África. Si Nigeria llega a la final, Sadiq se perdería 5 o 6 jornadas de liga. Decir que el Almería no lo va a echar de menos es una barbaridad que hasta el más antisadiqista no se atrevería a decir. Sadiq influye tanto en el juego y en las defensas contrarias que tener que repetir lo mismo cada cierto tiempo, cansa. Es un jugador diferencial en Segunda, el mejor delantero de largo de la categoría y mejor que muchos de Primera. Pero si es verdad que, por suerte, este Almería está en condiciones de minimizar el impacto de su ausencia con Sousa, Villar y, llegado el caso, el filial. Y encima el equipo va como una moto y el colchón de puntos es notable…