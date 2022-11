El hallazgo de un libro de poemas en mi buzón siempre es motivo de alborozo, de alegría inconmensurable. Los libros que recibo, ¡esos grandes amigos que me consuelan, alientan y alimentan! Llegan de toda España. Cuando siento su calidez en mis manos me transformo en otro ser, me dejo llevar por su embriagador aroma a tinta y por el tacto sedoso de sus páginas. El estímulo de su existencia es motivo suficiente para afrontar los días que vendrán. Un libro es, sin ningún tipo de reserva, un regalo de valor incalculable. En esta ocasión mi comentario se centra en el poemario Weblog del tiempo, de la madrileña afincada en Algeciras Paloma Fernández Gomá y editado por el veterano sello editorial andaluz Corona del Sur.

Nuestra poeta cuenta con una excelente trayectoria que se traduce en la publicación de más de una veintena de libros. En este tiempo ha sido merecedora de la atención crítica, que siempre ha valorado su poética. Si el anterior poemario quiso adentrarse en la forma expresiva del zéjel, composición métrica española de origen árabe y de gran desarrollo en Al-andalus, con esta nueva entrega nos propone adentrarnos en un mundo frontalmente opuesto, que tiene mucho que ver con la era digital y sus formas expresivas, tal el título de este poemario, con el neologismo "weblog", que la poeta introduce para acercarnos a un nuevo tiempo, a una nueva experiencia poética en la cual los diferentes tipos de comunicación están tan presentes en la sociedad actual. Sin embargo, Fernández Gomá confronta esa idea de digitalización global con aspectos tales como la Naturaleza y la propia condición humana, en la que profundiza para un mayor y mejor entendimiento de cuanto acontece en el mundo. En esa búsqueda de la identidad ajena y propia, en ese caminar hacia su verdad poéticas, Paloma Fernández nos deja estos versos: «Desprenderte de tu doble será un ejercicio de autocrítica / que lleva como archivo adjunto una única cuestión: / sé tú mismo».

Alberto Torés, en su acertado prólogo nos deja algunas perlas propias de una concienzuda lectura, cuando escribe: «Weblog del tiempo recoge la reflexión sobre la condición humana, el sentido de la existencia y la naturaleza de la libertad". Las continuadas metáforas que trascienden en imágenes de sorprendente riqueza conforman un estilo propio, que nace de la más pura esencia del lenguaje. Un recorrido sereno por este libro lo confirma, y es que Paloma Fernández se adapta al tiempo que le ha tocado vivir en su toda su madurez creadora, legándonos obras extraordinarias, en las que la belleza y el humanismo son ejes centrales de la misma: «Hilvanar la trama de la herida / y cruzar el Estrecho de Gibraltar / es un rito para la esperanza. / Allí reposan los cíngulos / y permanecen a la deriva los metales / que ungieron las despedidas. / En el mar se instalan los sueños, desplazándose / junto a la voluntad de las mareas». Paloma Fernández oficia de la gran poeta que es, ajena a modas y determinados cenáculos, siempre atenta a la esencia del poema que construye lenta y cuidadosamente cada día en la más estricta soledad.

En la mirada del poeta se halla toda la luz y las sombras que abastecen el ser mismo, y a veces, el recuerdo o la nostalgia se abren paso en los pasillos de la casa o en una imagen color sepia. Es la vida rondándonos en su lenta caída hacia la nada y es ahí donde Fernández Gomá se crece y se hace más niña y más mujer al mismo tiempo, esperanzada por recobrar la inocencia primera: «Aquel olor a frío y la calle desierta / dejan horas a destiempo en mi ventana, / cuando la tarde huye borrosa / entre imágenes de niña-mujer».

Pero también los sueños se arremolinan en los atardeceres gibraltareños y unas luces se alzan como ángeles invisibles sobre el cielo estrellado de la vida: «Hay ángeles que reposan en las yemas de los árboles / y trasladan el óleo de la tarde hasta las orillas. / Ellos conocen el eje de las horas / y el óxido de la espera sobre el tiempo». Recalar en este Weblog del tiempo será para el lector una experiencia inolvidable, un paseo por la auténtica poesía, la de Paloma Fernández Gomá.