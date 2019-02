Loreconozco, soy persona difícil de regalar. No porque le ponga peros a todo, es que nunca se me ocurre ni a mí lo que podría querer, así que más complicado lo tiene otra persona a la hora de ponerse a pensar qué me vendría bien. Por eso cuando los Reyes tuvieron el detalle de traerme unos auriculares de estos modernos sin cables, recelé en un principio. No por nada, pero ¿qué le pasa a la gente que los lleva y va hablando por teléfono por el Paseo de Almería como si fueran brokers de Wall Street? Yo sería incapaz, porque, más allá del ridículo, es que mis orejas y los auriculares no se llevan nada bien. Para mí es básico el cable, elemento indispensable para recuperarlos fácilmente cuando se me caen cada dos por tres.

Mira que cuando me dio por ir al gimnasio había allí cuerpos apolíneos, pero lo que a mí realmente me fascinaba era la capacidad de cualquiera para correr durante largas sesiones sobre la cinta sin que los malditos auriculares se movieran de sus pabellones auditivos ni una sola vez. Yo, sin embargo, tenía que estar poniéndolos en su sitio cada diez segundos. Hasta me compré aquellos auriculares bluetooth especiales para runners con un millón de piececitas para adaptarlos a cada oreja. Pues ni con esas. Ya podían encajar, que a la primera gotilla de sudor que asomaba por allí, aquello hacía pop ysaltaba como cualquier otro, mientras mis compañeros de fatiga trotaban y trotaban sin problema alguno con sus auriculares de tres euros de los chinos.

Pero le di una oportunidad al regalo de sus Majestades de Oriente, y, ¿quién me lo iba a decir?, tras conseguir, no sin cierta dificultad, cargarlos, enlazarlos y sincronizarlos... ¡aleluya! ¡Encajaron en mis defectuosos pámpanos! Casi se me cae una lágrima. ¡Por fin! Ahora ya todo sería perfecto si es que me diera el punto de salir a correr.