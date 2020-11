Yazeed Altwyjri, al quite

Almería, 19 de noviembre de 2020. Estimado Piñeiro, respecto al estado de salud de Turki Al-Sheikh hay un secretismo absoluto que da pábulo a las especulaciones, de ahí que el propio jeque saudí tuviera que salir al paso con un mensaje esperanzador en twitter escrito en español (no es su costumbre) y enfocado en particular para la afición de la UD Almería. En efecto su estancia en Nueva York recobiendo tratamiento se prolonga más de lo esperado y al respecto me remito a la información publicada el 5 de diciembre de 2019 por el medio kuwaití TrendNetwork, que hablaba de "sangrado y flujo sanguíneo deficiente, además de hinchazón de la cabeza". Dios (Alá para ellos) quiera que todo le vaya bien, pero si ocurriera lo peor, apunta el nombre de Yazeed Altwyjri, vicepresidente en la distancia (solo ha venido a las Juntas de Accionistas), cerebro económico y saudí como él. Está bien posicionado dentro del gobierno de su país y sería el relevo en la gestión.