De Zamora a Finisterre

Los pies todavía no se me han caído. Vamos, eso creo, por si acaso los miro con el rabillo del ojo. Las ampollas fueron cosa de mi amigo y compañero de peregrinación Luis que, con una precisión milimétrica cual cirujano, cogía la aguja y entraba a matar mejor que José Tomás. Seca y cosida. De la periostitis tibial (inflamación de la membrana que recubre la espinilla, esto es, lo que duele cuando te pegan un patadón en la espinilla) se encargó el doctor Ríos, nuestro trauma de cabecera. Frío local al acabar la etapa mientras trabajan los bíceps para elevar una helada Estrella Galicia de la mesa a la boca, seca cual Río Andarax después de la pechá diaria de kilómetros. Del resto de molestias ya se encargaba el apóstol con sus remedios caseros: unos pinchos morunos picantes del bar El Lobo (háganme caso y pruébenlo cuando vayan a Zamora), unos cortos con sus tapas en el barrio húmedo de León, un pote asturiano calentico bajo la intensa lluvia y la cerrada niebla en la punta arriba del Puerto de Pajares, una sidra bien escanciada en Mieres, un cachopo bestial en Pola de Lena, una fabada exquisita en Oviedo, un pulpo delicioso en Pontedeume en un bar con un gran indalo en su barra, una empanada para chuparse los dedos y un café de puchero riquísimo en Vilaserio, una necesaria pizza de avituallamiento en Muxia (un rincón precioso de España, que te hace pensar en lo que sentirían los romanos o lo propios peregrinos cuando llegaron a lo que creían que era el fin del mundo) y, como colofón, el ribeiro de las tabernas recónditas, populares, clásicos, rancios... llámenlo como quieran, de las calles compostelanas. El O'46 y el Orense bien merecen la pena hacer un día el Camino. Y los paisajes secos y odiosos de la Vía de la Plata, otros más propios de Heidy del Camino de Salvador, de vaques y rancheros del Camino Inglés y el olor a vieiras de Finisterre y Muxía, son más excusas para ser peregrino a Santiago y, de paso, hacer turismo por este maravilloso país que, mientras no se lo carguen, sigue siendo España.