Las medidas políticas destinadas a apoyar a las empresas y a la economía por la pandemia del coronavirus pueden haber apoyado no solo a empresas viables, sino también a empresas "zombis", esto es, a empresas no rentables pero que siguen vivas. Esta es la advertencia -entre otras muchas- que el Banco Central Europeo realiza en su revisión periódica sobre la estabilidad financiera -Financial Stability Review-, publicada el miércoles. Pues tendrá que entonar el mea culpa, porque en gran parte este problema de "zombificación" se debe a sus propias acciones, al darles un soporte vital artificial con su política monetaria.

El estudio del BCE considera varios parámetros para determinar qué empresas pueden ser calificadas como zombis (falta de rentabilidad, poca capacidad para atender el servicio de la deuda e inversión negativa), y estima que antes de la pandemia representaban alrededor del 3,4% del total, por encima del 2% a principios de la década de 2000, pero por debajo de los picos de casi el 6% tras la crisis de 2008. Y cuando cuantifica a aquellas que están en el umbral, las "cuasi zombis", que siguen siendo viables pero con una rentabilidad muy débil y un alto apalancamiento, el porcentaje es del 8%, y viene siendo el mismo desde 2012.

O sea, que esto no es nuevo, pero el problema de los muertos vivientes puede haberse agudizado con la pandemia. Muchas de ellas, y a pesar de que existían criterios de elegibilidad, pueden haberse colado y haberse beneficiado de las medidas políticas destinadas a ayudar a cubrir las necesidades de liquidez y las provocadas por la parada de actividad, como los préstamos avalados o las moratorias.

Además, de manera más general, también se han beneficiado de la política monetaria desplegada, volcada en garantizar condiciones crediticias excepcionalmente buenas, aumentando sus posibilidades de supervivencia cuando deberían soportar primas de riesgo, aunque por ello desaparecieran. Y -añadiendo otra causa a las señaladas por el BCE- menos mal que en esta ocasión los bancos estaban más sólidos y no se han visto tan obligados a refinanciar para camuflar fallidos, como pasó en 2008.

Para el BCE la preocupación se centra en los riesgos a medio plazo que puede plantear para el sistema financiero. Los bancos, los soberanos y los inversores quedan expuestos en caso de que acontecimientos adversos hagan cantar de forma masiva la inviabilidad de estas empresas. Pero el problema tiene más alcance. La zombificación es producto de una asignación de capital ineficiente, que provoca que no haya una saludable renovación del tejido productivo (una de las bendiciones del capitalismo) y que supone una injusticia flagrante, porque trata por igual, y a veces incluso peor, a las empresas exitosas frente a las que no lo han sido.

La intervención pública, fiscal y monetaria, genera este negativo efecto colateral. Una intervención quizá necesaria e inevitable, pero que cada vez se acrecienta más y resulta complicado desandar lo andado. Y nos debe llevar a reflexionar porque con este creciente dirigismo estatal reproducimos los fallos de las economías planificadas. Ahora, los gobiernos se enfrentan al reparto de los fondos Next Generation EU. A ver qué hacen.