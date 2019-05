Un abonado menos

Nunca he conocido a nadie que sea más crítico con el trabajo de la sección de Deportes de este diario que mi propio padre, tanto para bien como para mal. No le importa que yo trabaje en ella desde hace más de una década, no es de los que te diga las cosas para regalarte el oído. Siempre te da un golpe de realidad, de sinceridad que te hace abrir los ojos y mejorar. Mi padre, Carmelo, es un consumidor nato de prensa escrita desde que tengo uso de razón. De hecho, creo que será de las pocas personas que quedan en esta ciudad que se compra dos periódicos distintos, e incluso a veces tres, cada vez que pasa por el quiosco o por Zebras, papelería que regenta la familia de Miguel Naveros. No se para a pensar que ojearlos a través de la pantalla de un móvil le saldría un poco más barato. No le importa. Siempre, en la misma mesa donde hace sus cuentas después de cada jornada laboral, analiza cada página, cada noticia y da por finalizado su rato de lectura poniendo tinta azul sobre el papel del periódico cuando hace el crucigrama que suele venir en las últimas hojas. Siempre ha estado muy atento a las noticias de la UD Almería, club del que es abonado, pero desde que Fran Fernández tomó las riendas del equipo rojiblanco, se fija más aún en lo que se escribe sobre el conjunto almeriense. El hijo de su buen amigo Paco le hizo ilusionarse de nuevo con la UDA después de varios años de disgustos futbolísticos que provocaron que estuviese muy cerca de arrojar la toalla y dejar de ir al campo a ver los partidos. Pero siempre volvía a abonarse. Esta temporada ha criticado ciertas actitudes de una parte de la prensa almeriense, que no veía bien, y siempre me decía que "aunque se cometan errores en el campo, los aficionados nos vamos contentos a casa. Esto no pasaba desde hace años". No es de extrañar que ahora, tras anunciar Fran Fernández su salida del club, mi padre esté haciendo ya planes con mi madre para disfrutar de los domingos de la próxima temporada, porque ya ha dicho que no va a abonarse. Y esta vez parece que cumplirá con su palabra...