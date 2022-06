De abonados y peñistas

La entrevista que el CEO del Almería, Mohamed El Assy, concedió en este medio sigue trayendo cola, particularmente el punto estrella de los abonos. Según pudimos leer, "habrá descuentos para las peñas para ayudarlas a crecer y quien quiera descuento tendrá que unirse a una peña. Para los nuevos abonados el coste será el mismo, los descuentos solo se harán para las peñas, porque así se apoyará al equipo al máximo". En esas líneas la mayoría entiende que no va a haber descuentos, solo para las peñas. Hay otros ilusos, como yo, que queremos creer que las bonificaciones por renovar abono se dan por hechas, como han venido sucediendo en los últimos años, incluso con la nueva propiedad. Pero la gente está con la mosca detrás de la oreja y más cuando se puede premiar más a un nuevo aficionado, que se quiera abonar por primera vez esta temporada y sea peñista, que a un abonado como yo, que llevo pagando mi carné desde que tenía 15-16 años, incluso viviendo en Londres. Realmente no tiene ningún sentido. Y no se trata aquí de establecer quien es más almeriensista, sino de premiar la fidelidad de aquel que ha estado a las duras y a las maduras, que ha aguantado carros y carretas, en Primera, en Segunda o en Tercera. Realmente espero que el club dé por hecho que las compensaciones por renovar van a seguir existiendo. Pero también espero que desde la entidad rojiblanca se le dé una vuelta a ese empecinamiento por las peñas, porque sigo sin entenderlo. Es decir, las peñas forman una parte importante de cualquier club, eso no lo discuto, pero las nuestras parecen tener una mayor importancia que en otros sitios. Y tan importante es un peñista abonado que un abonado no peñista, por lo menos en cuanto al club respecta. Y si se trata de tener el estadio lleno de peñistas, entonces que nos expliquen qué tenemos que hacer para montar las nuestras. El Assy no quiere cometer el error de Alfonso, pero este asunto de las peñas puede ser tan controvertido, y perjudicial, como lo de entonces…