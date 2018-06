El abono de mi padre

Dos abonados a la UD Almería hay en mi casa, mi padre y mi hermana mayor. Uno de los dos, el primero, ya pronunció su ultimátum, consciente de la extraña forma de actuar que tiene en algunos temas el club almeriense: "Como el murciano no renueve al niño como entrenador, no me renuevo el abono". Eso fue lo que dijo mi padre justo después de lograr la salvación el primer equipo en Lugo. Evidentemente, la entidad no va a echar a quiebra por perder un abonado, pero la sensación que tengo es que son muchos los aficionados que podrían plantearse no volver a abonarse si, después de todo lo que ha hecho por la UDA el técnico Fran Fernández, no se queda con las riendas del primer equipo (si no hay venta, claro). Al tema del entrenador hay que unirle el polémico caso de la supuesta vinculación de Morcillo y, según diversas informaciones, algún que otro jugador, en la trama de amaño de partidos por apuestas. Y es que no gana para disgustos una afición que sale de una y se mete en otra. Sufrió hasta el último segundo de una temporada vergonzosa, como las anteriores desde que la directiva parece estar con la mente puesta en otras cosas. Para colmo, el culebrón de la venta del club. Que si ayer estaba ya vendido, que si hoy no y mañana veremos a ver. Mientras, la planificación para el próximo curso 2018-2019 está más parada que el proyecto de la ciudad deportiva (que esa es otra...). ¡Si lo raro es que haya alguien que, se quede Fran Fernández o no, siga con ganas de abonarse para la próxima campaña! Pero así es la afición, sufridora, se dobla pero nunca se rompe, y pase lo que pase siempre va a estar. Mi padre sigue a la espera de lo que pase con el niño (Fernández) para decidir si renueva o no el abono, y sabiendo que es abonado desde hace muchos años, que ya sufrió en el Juan Rojas lo que no está en los escritos con el Almería CF y el Polideportivo Almería, y que jamás ha dejado de ir a ver los partidos del equipo de su tierra, muy harto tiene que estar para dar este ultimátum...