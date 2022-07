Los abonos más controvertidos

Aterrizó la campaña de abonos más esperada de las últimas temporadas, reinando la disparidad de opiniones para un tema tan subjetivo. A unos les parece una campaña de precios acorde con la categoría en la que se competirá y otros piensan que el abono es demasiado elevado si se compara con el del pasado curso. Mi opinión está en un punto intermedio, quizá más inclinado hacia una buena campaña de precios, pese a pequeños desvíos con respecto a lo anunciado por El Assy a través de su última entrevista en este rotativo.

En fondos el coste se triplicó, aunque a decir verdad el precio es más que correcto, ya que el importe del abono de fondos de la temporada recién concluida era ciertamente irrisorio. Los choques detrás de cada portería (incluyendo los encuentros ante Madrid y Barcelona) costarán poco más de 15 euros, con la posibilidad de la Copa del Rey, categorías inferiores y demás detalles que proporciona el club. Por ahí vamos bien. En preferencia se duplicó el coste al alza, pues el resultado final, los 450 euros, resulta ser un poquito más del doble que hace un año. Aun con todo el precio por partido está por debajo de los 25 euros, cifra también asequible desde la aceptable visión del campo que se tiene desde preferencia. En tribuna, la zona más alejada del césped, sí que se les fue la mano.

A un servidor le afecta, pues renuevo en ese sector desde hace más de 30 años, pero no por ello voy a dejar de ser ecuánime. Dije que se les fue la mano porque los precios de tribuna casi duplican a los ya actuales de preferencia. No observo justificación alguna para tanta diferencia, pues los 850 euros por cada renovación atisban de lejos los infaustos 1.100 euros de la primera temporada de Alfonso García en Primera. Eso sí, antaño hubo que añadir 190 euros más por ver a los dos grandes. No digo que los 850 euros sean un disparate, pero por recaudar un pelín más para un club saneado como el actual, el o los que lo decidieron han podido incomodar a cientos de abonados. Mala acción de marketing esta última.

En cuanto al coste para el no abonado, el normal, partiendo de la base ya decidida para los abonados. Primordial sería que se pudiese pagar a plazos, no sólo en tribuna, sino en cualquiera de las zonas del campo.

Acompaña a la información del abono un vídeo en donde diferentes aficionados se unen al final en un solo grito de animación. La calidad de los medios visuales puede transformar la realidad y convertir una idea más bien pobre, muy manida, en otra brillante. He visto vídeos de nuevas campañas de abonados mucho más originales.

Lo que sí genera numerosas incógnitas es el sistema anunciado para seleccionar por sorteo a los nuevos abonados, si hubiera más demanda que asientos disponibles ¿Será el sorteo ante notario?, ¿si la zona de un afortunado está cubierta, le ofrecerán otra?, ¿cómo se van a distribuir a los elegidos por los asientos libres de cada una de las zonas? Ojalá que no quede ni un abono disponible en el ya oficial Power House Stadium. Yo, de ti, no me lo perdería...