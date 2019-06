Habrá que abusar del hambre

Almería, 6 de junio de 2019. Estimado Piñeiro, más claro el agua. La invitación que Saveljich le hizo ayer a Alfonso García para que haga un esfuerzo por lograr su fichaje muestra a las claras las ganas que el central argentino tiene de echar raíces en el Almería. Entiendo que se trataría de una inversión costosa al quedarle un año más de contrato en un Primera como el Levante, pero también que el rendimiento y el compromiso, como apuntas, está garantizado. También se hace complicado entender que la dirección deportiva diga que retener a Ibiza no está en sus manos cuando el día que fue presentado como cedido se habló de una opción de compra. Mientras suena o no la flauta habrá que seguir confiando en el proyecto del hambre y en camino desde Lleida ya viene Tano, que tampoco tiene mala pinta. Lo de que Saveljich acabe en otro Segunda no lo descartes para nada. PD: La campaña volverá a centrarse en la afición y, de hecho, el club ya ha citado a los abonados para grabar el spot.