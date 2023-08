A una semana de que la selección española de fútbol femenino se haya consagrado campeona del mundo, en España se habla de todo, menos de eso, y es una lástima. El comportamiento garrulo de un personaje como Luis Rubiales, ha dejado en segundo plano a los festejos y el hito ha pasado casi desapercibido. Hace una semana, en este mismo espacio, quien suscribe, decía que Vilda tenía razón, porque el triunfo de la selección se imponía ante la posición de 15 jugadoras que reclamaban reformas en la manera de gestionar el fútbol femenino lo que les costó no ir al Mundial. La razón en este conflicto que acabó con 12 jugadoras que no pudieron salir campeonas, se la había dado a la federación, la victoria. Pero en menos tiempo de lo que canta un gallo, todas las sospechas y las especulaciones acerca de los motivos que habían llevado a este grupo de mujeres a mantener esta postura, salieron a la luz.

No hacen falta mayores razones para darnos cuenta que después de ver a Rubiales en el palco, de ahí para abajo todo es posible. El tipo parece capaz de todo. Es un error entrar en el lodazal que el expresidente de la RFEF propone y discutir si hubo beso consentido, si la euforia del momento lo llevó a agarrarse la entrepierna a dos metros de la reina, de la infanta y de millones de espectadores o si Jenni Hermoso lo quiso levantar. Hay cosas que no se hacen y punto. Hoy hay conductas que están penadas por la ley y ya está. Si encima eres el máximo responsable de una federación de un deporte que siguen miles de millones de aficionados en el planeta, ya sabes lo que hay. Hay que dimitir e irse. Contrario a lo que todos esperábamos, Rubiales, implicado en varias denuncias que ponen en tela de juicio su ética como gestor deportivo, decidió echar un pulso a la humanidad. Evidentemente lo perdió, porque la sociedad ha cambiado. Porque lo que antes estaba bien o provocaba una risa, hoy no es aceptable. Porque en un país que aspira a ser referente mundial, los hooligans no tienen cabida. Simplemente, se acabó. Este es hoy el horizonte.