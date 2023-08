Se acabó. No hay mejor manera de comenzar que con una frase que refleja el hartazgo de una sociedad que un día fue cómplice. El beso de Rubiales a Jenni Hermoso representa el machismo más cotidiano. El de andar por casa. El de tocar el culo en una discoteca y que no pase nada. El de soltar un improperio disfrazado de piropo. El de asumir una posición de poder por ser jefe o, más dantesco todavía, simplemente por ser hombre.

El expresidente de la RFEF se ha visto envuelto en mil polémicas desde el inicio de su mandato. Con un perfil ególatra, Rubiales siempre se ha creído por encima del bien y del mal. Hasta ahora. Sus actos en la celebración del Mundial, siendo la máxima representación del fútbol español, no simbolizan más que aquellas personas ancladas en un pasado peor. Su discurso en la Asamblea completa un álbum rancio de machismo imperante que se suma a los comunicados en los que culpa y responsabiliza a Jenni Hermoso. Es la infamia verbalizada poniendo el foco sobre la víctima. Pidiendo que dé explicaciones, que niegue los hechos, que se rebaje ante su amo. Buscar cualquier resquicio para culpar a la futbolista es la enésima prueba de la podredumbre moral de esta persona.

De la misma forma que utilizar a sus hijas, en primera fila la tarde del infame discurso, mencionándolas y con una realización bochornosa que las enfocaba de cuando en cuando. El resto del mundo mira atónito mientras aquí todavía se debaten unos hechos gravísimos. Una circunstancia que ya ocurrió con los episodios de racismo que sufrió Vinicius Junior, cuando se volvió a señalar a la víctima. No, evidentemente que ninguno de estos casos son temas políticos. Carecen de ideología. Todos tendríamos que sumarnos a una causa en la que el silencio cómplice de la mayoría del mundo del fútbol otorga impunidad a este individuo. Y no, no somos unos idiotas ni unos gilipollas. Tu machismo ha acabado con tu trayectoria en el fútbol. Chao.