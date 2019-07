El acento del filial

Le ha costado al club convencer a Esteban Navarro para que siga al frente de un filial que debería tener un marcado acento almeriense, con predominio canterano, dejándose por fin y tras el descalabro de la pasada temporada de apostar por jugadores llegados de fuera.Eso debió de haberlo hecho la temporada pasada, haciéndole caso precisamente a Esteban en cuanto a sus peticiones. Nadie mejor que él sabía lo que necesitaba el equipo para evitar el descenso a Tercera. Acertada la apuesta por Jorge Peralta, almeriense, muy querido por la afición y que, como solemos decir por aquí, "ha mamado" el ADN de este Almería prácticamente desde sus orígenes. Ojalá le dejen trabajar y se entienda con Esteban tan bien como lo hacían en el campo ¿Pero seguirá apostando el club por dotar de jugadores canteranos el plantel? Porque pasan los días, las semanas y a poco que nos descuidemos la pretemporada está a la vuelta de la esquina y poco o nada se sabe de la composición del filial para este curso. Solo el fichaje de un jugador del Alcorcón B para reforzar el centro de la defensa. Pienso que después de caer de nuevo al pozo de Tercera, y teniendo en cuenta las palabras no hace mucho tiempo de Corona sobre la importancia de estar en 2ª B ó Tercera, el club debería darle la oportunidad de seguir creciendo a jugadores de la casa. Es cierto que el grupo puede ser duro, pero a día de hoy no creo que el objetivo del equipo sea recuperar una categoría a la que no le dio importancia alguna para evitar perderla. Estoy convencido de que Esteban no quiere pasar otro calvario con el equipo y a buen seguro habrá dejado muy claro que se le haga caso, que se le escuche, que se le preste atención, no como la temporada pasada, donde sus peticiones y consejos se quedaron entre las cuatro paredes de la sala de prensa.