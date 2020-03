Londres, 12 de marzo de 2020. Estimado Navarro, no sé si eras muy amigo de Juego de Tronos, pero una de las frases más emblemáticas de la serie era "se acerca el invierno", anticipando un periodo duro, en ese caso, debido a la crueldad del invierno cuando llegaba. En España, que no dimos mucha importancia al coronavirus cuando estallaba en China, y no nos dimos por aludidos cuando sacudió a Italia, podríamos decir que se acerca el invierno. En realidad, se acerca a todo el planeta, y cuanto antes asumamos que vamos a tener que paralizarnos por un periodo de tiempo, para evitar males mayores, mejor. Así, la liga anunció que las dos próximas jornadas van a ser a puerta cerrada, pero no descarto que incluso se llegue a la suspensión del campeonato. Esto, sin duda, va a repercutir en la competición y ahora mismo es difícil anticipar si se podrá terminar el campeonato y, en caso de no hacerlo, que sucederá. El caprichoso calendario futbolístico, cada vez más apretado, y la Eurocopa tampoco dejan mucho margen de maniobra…