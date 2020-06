Los personajes secundarios de toda buena historia hacen que el protagonista brille. Serán unos eslabones estudiados que unen y a veces separan, que emocionan, dan credibilidad, provocan enfado y otras veces ternura. No tienen un papel relevante por lo general, pero sí que pueden incidir de forma masiva en momentos puntuales. En el cine a todos se nos vienen a la cabeza un buen puñado de personajes secundarios sin los que no se podría entender la película en cuestión. En el futbol, también. Piensen en el punterazo de Karembeu ante el Leverkusen la temporada que el Real Madrid ganó su séptima Copa de Europa. O los goles de Anelka en la eliminatoria ante el Bayern en la temporada de la Octava. Piensen en el penalti de Cesc contra Italia en cuartos cuando la España de Luis por fin acabó ganando la Eurocopa, o el pase del propio Cesc a Iniesta para que este marcara el gol que nos dio nuestro primer mundial. O piensen en Kalu Uche, que el año de Unai tenía ese rol secundario y el día de la Ponferradina marcó el 2-1 y sacó un balón bajo palos. Hay jugadores que no tienen la capacidad de liderar y ser un referente a tiempo completo, pero que bien pueden dar ese toque especial, decisivo, cuando menos lo esperas y bien pueden dar un título. O un ascenso. En el Almería, quien más y quien menos, tiene su once de gala en mente. En realidad todos estaremos más o menos de acuerdo en que hay hasta 14 o 15 jugadores que cuentan con nuestra fe absoluta. Luego está el resto que, por una cuestión u otra, no acaban de entrar. O no acabaron de entrar antes de la crisis de la Covid-19. Pero con el regreso a la competición, esos jugadores pueden ser muy válidos para asegurar el objetivo del ascenso a Primera. Un pase letal, un gol que se salva bajo palos, un cruce defensivo que para una contra peligrosa, un gol clave en la Romareda… En estos once encuentros que restan hay mucha tela que cortar y los actores secundarios pueden escribir su nombre en oro en la historia del Almería…