Hace unos días conocimos que el que hasta ahora era el futbolista con más calidad de la plantilla, Pozo, dejaba la UD Almería por el recién ascendido Rayo Vallecano. Se veía venir porque el malagueño es de esos jugadores que da la sensación que destacarán más en Primera División y seguirá con su crecimiento hacía el jugador que todos imaginamos cuando le vimos hacer los primeros regates, controles y pases enfundado en la zamarra rojiblanca. Puede parecer una salida más de las que se han ido produciendo en este verano de remodelación de la plantilla pero el adiós de Pozo no es más que la confirmación de que el objetivo único es salvar la categoría a toda costa. Es lógico que el futbolista haya querido dar un paso hacia delante en su carrera aburrido de las mediocres temporadas que realizaba su equipo y lo poco ambicioso de los proyectos que ha ido menguando temporada tras temporada.

Debemos ser también críticos con Pozo. La sensación que queda es que no ha terminado de romper, que sus grandes partidos no han tenido continuidad y sus números deberían de ser más altos para poder hablar de un futbolista diferencial. Durante tiempo nos escudamos en su edad y en los planteamientos timoratos de sus respectivos entrenadores, pero pese a que Pozo no rindió a su máximo esplendor fue la estrella de la UD Almería durante las últimas tres temporadas. La afición se queda huérfana de ver a un futbolista diferente, de los que hacen que te retuerzas en el asiento y disfrutes con su magia. Mi sensación es que a Pozo le han venido muy bien estos años en Almería para crecer. Su debut en la máxima categoría y en un equipo asociativo que se adapta muy bien a sus cualidades puede hacer que los destellos que vimos del joven malagueño se vayan incrementando y el propio Rayo se le quede pequeño en poco tiempo. Esperemos que con el paso del tiempo el Almería pueda volver a fichar a futbolistas como Pozo.