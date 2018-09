Tres victorias consecutivas esta temporada, dos en Liga y una en Copa, parecen haber devuelto la ilusión a una afición que no del todo convencida con los jugadores que esta temporada había incorporado el club. Y es que el fútbol tiene estas cosas. No le hables a la afición de sensaciones, de buenos o de malos partidos, de buena o de mala suerte. Dale triunfos, dale alegrías a modo de partidos ganados y estará contenta, porque cuando la afición no está contenta, mal asunto, y esto ya lo hemos vivido, no hace mucho tiempo, en el Almería. El fútbol no tiene secretos y lo miremos por donde lo miremos, lo que cualquier aficionado quiere es ver ganar a su equipo, que es lo que cuenta. ¿Se acuerdan del Almería de Alcaraz no hace muchas temporadas al que cesó Alfonso García aun siendo candidato a la pelea por la promoción de ascenso a Primera? El equipo no ganaba y los nervios se trasladaron de la grada al palco y ahí es donde más daño hacen. Por eso que lo mejor que hay es tener a la afición contenta, aunque se gane en el último suspiro, pero se gana, que es de lo que se trata, de ganar partidos y si es en casa mucho mejor, ya que es ante tu público, ante esa gente que se siente orgullosa de ser del Almería y que acude cada jornada al Estadio Mediterráneo con la única idea de ver ganar a los suyos, independientemente de cómo se juegue, pero verles ganar. Fran está consiguiendo, con mucho trabajo todo sea dicho, devolverle ilusión a una afición que empieza a creer en su equipo y que parece convencerse de que esta temporada no va a ser como las anteriores, donde ver ganar un partido, incluso en casa, era como un sueño. El equipo empieza a funcionar, Fran está encontrando ese once que puede hacer que la gente se sienta orgullosa, porque Fran sabe de qué va esto y si a la grada la tienes contenta, todo será más fácil, como así está resultando para un Almería que parece despegar después de haber permanecido en el hangar algunas semanas.