Londres, 28 de marzo de 2024. Estimado Navarro, Osasuna no es uno de los rivales menos incómodos que uno puede tener en Primera. Históricamente nos ha importunado, tanto en su estadio como en el nuestro, y el hecho de que su entrenador haya anunciado su marcha a final de temporada no lo hace menos peligroso. Jagoba Arrasate pasa por ser uno de los técnicos mas respetuosos del campeonato y seguro que no prepara el partido teniendo en cuenta nuestra posición en la tabla, sin dar nada por sentado. La llegada de Pepe Mel nos ha despertado de la indolencia que teníamos con Garitano y su discurso caduco. No hay que lanzar las campanas, ya que el equipo sigue teniendo sus limitaciones y la clasificación sigue siendo dramática, pero podemos estar más cerca de ganar en casa ahora que si no hubiera habido cambio de entrenador. ¿Imaginas que encadenáramos dos victorias seguidas? Tengo claro que la afición no va a fallar. Espero que el equipo tampoco…