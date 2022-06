Después de ver los tres primeros partidos de la selección española de fútbol en la UEFA Nation League, las sensaciones son de bajón. Si me apuran, Busquets y diez más, con perdón de Gavi; un puñado de buenos jugadores sin ninguna referencia internacional a la que estábamos acostumbrados. Si, ya sé, no está Pedri ni Ansu Fati, pero eso ya sería agarrarse a un clavo ardiendo, por juventud, inexperiencia y roce internacional. España se parece al Barça de Koeman, un equipo que concede en las dos áreas y eso te penaliza. Tampoco hay un goleador. El portero duda, la defensa regala y tira mal el fuera de juego, los de arriba no la embocan y Morata juega de espaldas veinte metros atrasado, porque no hay quien le lleve la pelota. Cuesta construir, elaborar y generar peligro. Un equipo que puede ganar, empatar o perder con cualquiera. Casi lo que más me preocupa es la falta de autocrítica del staff técnico, para los que sus jugadores, y así lo manifiestan, son los mejores del mundo y eso es faltar a la verdad. El equipo tiene techo y limitaciones y es lo que hay. A la vuelta de la esquina viene el mundial y no le metemos miedo a nadie. Sobamos el cuero, mandamos a dormir a la grada con tanto toque intrascendente. El equipo está concebido para controlar los encuentros pero no lo hace, o solo lo hace por ráfagas. Cuando el control lo tiene el contrario, cosa que sucede en todos los enfrentamientos, vienen los apuros. Dos empates y una victoria rácana, celebrada como si fuera un pasaje a semis en la Eurocopa, hablan a las claras de cuál es la situación por la que se está atravesando. Hay que afinar, pero la orquesta toca lo que toca. Después es lo de siempre, en el fútbol todo puede pasar y en diciembre me como todas estas líneas si España se ubica en un lugar de privilegio en el mundial de Qatar. Pero lo visto hasta el momento no invita al optimismo. Afinar, puede ayudar a levantar el juego colectivo, pero las limitaciones, son muy evidentes.