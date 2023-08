Como el agua

Hace tiempo que pienso que el aficionado del Almería es como el cauce de una rambla que, se encuentre el obstáculo que se encuentre, lo sortea para ir a parar al mar. No importan las dificultades que aparezcan: siempre termina encontrando un modo de continuar. En realidad, prácticamente todas las aficiones de este país lo hacen. De hecho, hoy podemos decir que el gran activo del fútbol español es su hinchada, la que viste cada estadio, y no lo que se ve en el césped, cada vez de peor calidad. En Almería esto se potencia, incluso. Al reto que entraña a nivel deportivo ser abonado unionista, por aquello de que hay más decepciones que alegrías, se suman factores como el jugar infinidad de viernes o lunes o las pésimas comunicaciones que poseemos en la provincia y que no impiden que haya una nutrida presencia almeriense en prácticamente todos los desplazamientos.

Una de las últimas dificultades que los aficionados rojiblancos nos hemos encontrado para seguir a nuestro equipo ha sido la adquisición de nuevos abonos, una odisea que nos mantuvo a muchos varias horas pegados a la pantalla viendo cómo los puestos en la fila virtual saltaban aleatoriamente, pasando del 43 al 768 sin ningún criterio para volver a bajar al 217 a continuación y entrar al formulario bruscamente para ser expulsado mientras rellenabas los datos. Así una y otra y otra vez. Más delito tenemos los que, abonados desde hace más de dos décadas, nos ofrecimos como mártires para hacer este proceso a familiares noveles en esto. Pero, por una vez, parece que la UDA puede lavarse las manos y que es cosa de la Liga que la plataforma juguetease con nosotros de semejante manera. En cualquier caso, fue otra dificultad más. Otro hastío. Otra piedra en el zapato. Y, aún así, en cuestión de horas se alcanzaron los 15.000 abonados según el club, tan oscuro a la hora de especificar cifras. El hincha rojiblanco, otra vez, lo logró. Como el río que siempre llega al mar.