Londres, 14 de septiembre de 2023. Estimado Navarro, ¿cómo ves los ánimos en plantilla y cuerpo técnico? La semana pasada me decías que te gustaban los entrenamientos de Vicente Moreno. ¿Has notado algún cambio en la moral del equipo durante este parón por las selecciones?, ¿crees que todos reman en la misma dirección? Me gustó leer a Lázaro Vinicius diciendo que Rubi tenía un equipo más asentado y con gente más veterana, pidiendo tiempo para que Moreno trabaje con una de las plantillas más jóvenes de la categoría. Viniendo del brasileño, que tampoco es que juegue mucho, tiene mucho valor. El tinglado que tiene montado la liga con el cierre de mercado y el calendario no ha favorecido al equipo, que está en la zona baja y las urgencias van a empezar a ser mayores. Por eso espero que seamos capaces de remontar el vuelo, ojalá que en Villarreal. Debuta Pacheta, un técnico que nos suele amargar las tardes, pero va siendo hora de que sea al revés y tenga un debut amargo por nuestra culpa. Ojalá seamos aguafiestas…