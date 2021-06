¿Y ahora qué?

Hace apenas una semana abrazaba aquí el #VamosConTodo que el club eligió para engalar la ciudad y crear ambiente de cara al play-off. La afición tardó poco en ilusionarse, pese a que la marcha del equipo seguía siendo errática de la mano de Rubi, y aunque respetábamos al Girona de Francisco, ni se nos pasaba por la cabeza que el equipo nos pudiera fallar. Íbamos con todo. O eso creíamos. La realidad fue una historia bien distinta. El Almería compareció en Gerona como un convidado de piedra. Sin intensidad, ni concentración, ni orgullo, ni dignidad. El 3- 0 fue un duro y justo correctivo, pero aún así quisimos seguir creyendo en una plantilla que llegó lejos en Copa, permitiéndose el lujo de alinear a la unidad B ante el Sevilla, y que hasta febrero iba lanzada a por el ascenso directo. Además, creíamos que pese a su inoperancia en la ida, quizás sobrepasado por el nefasto partido de sus pupilos, Rubi tenía un plan. La remontada era posible. Difícil, pero no imposible. La afición se movilizó y respondió. Desafortunadamente no podemos decir lo mismo de los jugadores, que no salieron con las urgencias propias, ni la ambición, de un equipo que necesita remontar 3 goles, ni del entrenador, muy pasivo para mi gusto con todo lo que había en juego. La sensación es que el Almería ni intentó la remontada y eso habla mal de muchos componentes de la plantilla, pero también del cuerpo técnico, incapaz de transmitir el mensaje a los futbolistas. El empate a cero y eliminación fue el triste colofón a un último tercio del campeonato horrible. A mí no me bajan de la burra. Al Almería lo sacaron de la competición con el VAR y sus escandalosas decisiones entre febrero y abril, pero ni Gomes ni Rubi han sabido recuperar anímicamente al equipo, carente de toda la confianza exhuberante que demostró en los 2 primeros tercios del campeonato. La realidad es que el Almería, por segundo año consecutivo, ha fracasado en su intento de subir a Primera, y la planificación tiene que cambiar. ¿Lo verá así El Assy? Espero que haya aprendido la lección porque en este tercer intento el ascenso va a ser obligatorio. ¿Es Rubi la mejor persona para liderar este proyecto? Buena pregunta...