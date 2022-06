¿Y ahora qué?

El final de la temporada conlleva inevitablemente el inicio del periodo de fichajes estival. La rumorología en torno al Almería se disparó desde el momento en el que puso los dos pies en Primera División. No hay que ser adivino para ser conocedor del potencial económico y las expectativas del club, pero ello no nos puede desviar del camino. Rubi, El Assy y más personas relacionadas con el equipo han admitido que el objetivo es mantener la categoría. Una visión realista, alejada de algunos futbolistas y, sobre todo, de cantidades que se escapan de la lógica de un conjunto recién ascendido. Esto puede entroncar dentro de un contexto de nerviosismo inherente en un grupo de aficionados que se desesperan por noticias vinculadas con nuevas incorporaciones. Algo difícilmente reprochable. Cada cual con sus ilusiones. Otro asunto es el de ciertos generadores de rumores. Otro verano más tenemos que hacer una reflexión sobre cuentas, medios o personas que gastan tinta relacionando al Almería con operaciones enrevesadas y complicadas incluso de entender. Pero, más allá de todo esto, el foco hay que ponerlo en lo que hay y no en lo que puede haber. No hay que tirar por la ventana una casa con cimientos sólidos. Es tiempo de mantener el bloque que te ha llevado a la máxima categoría y reforzar con jugadores que aporten al sistema rojiblanco. La continuidad de gran parte del vestuario parece la decisión más acertada. Habrá cambio de roles, con titulares pasando a la suplencia o jugadores que han jugado prácticamente la totalidad de los minutos pasando a competir por un puesto. Es un debate bastante manido a estas alturas. Bendito problema para Rubi, que será el encargado de gestionar el talento reunido el próximo curso. Estamos en junio. Tranquilidad. No hay mejor forma para afrontar este verano en clave UDA. Ahora, no se despisten. Podéis ser el siguiente nombre relacionado con el equipo de Rubi. Estén atentos.