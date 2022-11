El álbum de cromos

Hay victorias para el recuerdo y derrotas para el olvido. El 0-8 del Barca de Guardiola y Messi a la UDA de Lillo, en el Mediterráneo, forma parte de la historia negra rojiblanca. El gol del portero Dani Aranzubia, a la salida de un córner; el empate sin goles contra el Girona con tres menos o los dos penaltis fallados contra el cuadro gerundense pertenecen a esta serie para no dormir. En 240 partidos también han habido sueños reales. La victoria 2-0 sobre el Real Madrid, aquel 2 de febrero de 2008, con los goles de Juanito y Negredo, la particular Champions League rojiblanca, destaca sobre todos. La UDA ha derrotado también al Atlético de Madrid, Athlétic, Valencia, Real Sociedad, Betis, Sevilla y Deportivo, campeones de Liga en, al menos, una ocasión, los del cuadro de honor del fútbol patrio. Pero el anhelado álbum, ese testimonio gráfico al que se recurre en la vejez para demostrar que se ha sido alguién, está incompleto. Falta uno, el Barca. Para ganar en el feudo culé hay que perder muchas veces. Los rojiblancos han salido trasquilados en sus ocho visitas, siete de Liga y una de Copa. La del pasado sábado, no fue ni mejor ni peor que las anteriores. Hay dos formas de jugar en el coliseo azulgrana: a tumba abierta o colgándose del poste, y las probabilidades de salir en blanco son muy altas en ambas, pero hay formas y formas de perder. Es aquello de la honra sin barcos o los barcos sin honra, tan quijotesco. La derrota se daba por descontada. Era una película ya vista como era conocido que Fernando sería el mejor del partido. Pero lo que muchos echaron en falta, este periodista entre ellos, fue un guión con más picante. Caer en el Nou Camp no es un deshonor. Lo que es un honor es jugar contra los azulgranas. Ojalá este resultado se repita durante muchos cursos.