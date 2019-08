El Almería sigue cerrando fichajes que aun hoy me siguen pareciendo imposibles. Traemos a gente de equipos punteros en ligas como la portuguesa, la francesa o la italiana, con experiencia internacional y en competiciones europeas (incluida la Liga de Campeones) y, cómo no, esto huele a chamusquina. ¿Cómo es posible que estos jugadores decidan apostar por jugar en el Almería en Segunda División? ¿Cuánto dinero tiene que estar dándole Turki para que firmen? ¿Qué pasará como Turki decida hacer la espantá como en el Pyramids egipcio? Son preguntas muy validas y lógicas, y más viniendo de la idiosincrasia almeriense, donde todo se cuestiona y más si viene de fuera. También hay opiniones que entienden que los fichajes hasta la fecha son tan desconocidos como los eran los de Alfonso, aunque con mucho mas caché y mucho más caros. El caso es poner pegas. Nos cuesta abrazarnos a la ilusión, una sensación que teníamos olvidada en los últimos años con Alfonso. Y no sabemos muy bien cómo manejar la ambición, algo que carecían los proyectos rojiblancos en las últimas temporadas.

Sin embargo, hay algún sector de la afición que está recibiendo con los brazos abiertos esta summeriana, como se le denomina en twitter (summeriana es el mercado de fichajes del verano). Ese sector, en el que me incluyo, nos estamos viendo en la obligación de defender al Almería de la envidia de los aficionados del resto de España, pero también de un sector de aficionados almerienses que siguen de luto por la marcha de Alfonso García. Yo, que llevaba pidiendo la salida de Alfonso durante años, obviamente no puedo estar más ilusionado. Como ya expliqué en su momento, la llegada de Alfonso también trajo mucha controversia e incertidumbre y, a pesar de todo, no podemos decir que nos fuera mal. Yo creo en el proyecto de Turki Al-Sheikh, llámenme ingenuo. Y tengo claro que estos jugadores que estamos firmando tienen razones más allá del dinero para llegar a Almería. Les han presentando un proyecto que va más allá de subir a Primera División y que dará que hablar en los próximos años…