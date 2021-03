El alma de Unicaja

Después de una temporada con parón inesperado, por todo el tema de la pandemia, el voleibol volvía a una nueva normalidad esta presente temporada en la que sus equipos, pese a las medidas de seguridad sanitarias y los protocolos internos de cada entidad, han sufrido en mayor o menos medida los efectos de la maldita COVID-19. Unicaja Costa de Almería no ha escapado al coronavirus, con el susto del contagio en sus propias filas hace ya algunos meses, lo que irremediablemente trastoca la dinámica de trabajo del plantel. No ha sido un buen año para nadie, evidentemente tampoco para los ahorradores, pero el conjunto verde necesita centrarse, concentrarse en el último objetivo que le queda para llevarse una alegría y demostrar que tiene una formación con potencial de sobra para levantar un título tras un play off por la Superliga Masculina en el que no comenzaron con muy buen pie la pasada semana. Los de Manolo Berenguel han mostrado su mejor cara a ráfagas a lo largo de este curso, tanto en la competición liguera como en Copa del Rey, lo que me hace pensar que si Unicaja Costa de Almería no está al nivel a día de hoy de equipos como Teruel o Guaguas no es porque no lo tenga, quizás sea una cuestión motivacional, querer creérselo dentro de la pista y desatar a ese equipo verde que siempre fue tan temido por sus rivales en España. La derrota por 3-1 en Soria, en el primer duelo de los cuartos de final, espero que haya servido a los almerienses como bofetón de reacción para evitar descolgarse de la pelea por el cetro nacional liguero a las primeras de cambio. Ahora llegan dos partidos en el Moisés Ruiz este fin de semana, de obligada victoria para los locales si desean presentarse en semifinales. ¿No pasar de cuartos sería un fracaso? En mi modesta opinión, posiblemente, sobre todo si no lo da todo en la cancha. Unicaja debe recuperar su alma, salir a por todas y notar el apoyo, ya sea por redes sociales como en la grada, si se pudiese, de una ciudad a la que siempre ha dejado en lo más alto.