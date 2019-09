En lo más alto

Seis jornadas le han bastado al Almería para colocarse al frente de la clasificación, el lugar que le corresponde por plantilla y por objetivo. El equipo de Pedro Emanuel es líder de una competición en la que el gran rival a batir va a ser el propio conjunto indálico, que el sábado defenderá su condición de líder ante otro exprimera, como es el Rayo. Hasta ahora el Almería se ha visto muy superior a Huesca y Girona en el Mediterráneo. Toca visitar el campo de otro equipo que se ha hecho para pelear por volver cuanto antes a Primera. Hasta ahora las salidas no han sido huesos duros, ni rivales que peleen por el acenso, aunque en Santander lo pasó regular, pero eso ya es pasado. En Málaga y Las Palmas el equipo fue muy superior a su oponente, como se vio reflejado en el marcador. Vallecas es una plaza que se antoja complicada y de exigencia. Mientras ante Málaga y Las Palmas el Almería se encontró a dos rivales que no han terminado de ensamblar sus plantillas, con importantísimas ausencias, bien por compromisos internacionales, bien por muy baja forma, en Madrid sí que se va a medir a un equipo que le va a apretar de lo lindo al todopoderoso Almería, con el que nadie, hasta ahora, ha podido. Eso convierte este partido en un atractivo más para el aficionado y un reto tanto para madrileños como para almerienses. Y es que el Rayo no solo va a recibir al primer clasificado, a la envidia de muchas aficiones o al todopoderoso equipo llamado a estar la próxima temporada en Primera, va a recibir al mejor equipo de la categoría, el más goleador, el menos goleado, el que tiene al pichichi y al Zamora... Detalles de los que sus aficionados se tienen que sentir tremendamente orgullosos, como se pudo ver el pasado martes, con más de once mil almas en las gradas del Mediterráneo. Por todo ello creo que el partido en Vallecas va a ser el primer test serio al que se enfrente el equipo de Pedro Emanuel.