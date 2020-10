Aunque puede que no todos los clubes estén capacitados para cumplir a la perfección los protocolos de seguridad sanitaria, soy de los que piensa que no es justo que unos puedan volver a meter público en sus estadios y otros no, dependiendo de las decisiones de las autoridades políticas o federativas pertinentes. O todos o ninguno, esta es mi opinión. Pero bueno, una vez abierta la veda, ya nada se puede hacer. Es raro que de cuatro representantes de Tercera División que tiene la provincia de Almería dos jugaran su respectivo partido liguero el pasado fin de semana contando con el calor de sus aficionados y los otros, los capitalinos Poli Almería y UD Almería B, no. Entiendo y comparto que cualquier medida es poca para frenar la pandemia de COVID-19, pero creo que todas las entidades, por muy amateur que sean, merecen una oportunidad de demostrar que pueden estar a la altura de las circunstancias, como ya lo han hecho Atlético Pulpileño o Huércal-Overa CF, controlando que todas las normas se cumpliesen en unas gradas en las que se dieron cita cerca de 300 espectadores, tanto en San Miguel como en El Hornillo. Respetando las distancias, llevando mascarilla y guardando la compostura se puede disfrutar del fútbol in situ. Me sorprendió ver sobre todo las imágenes del Estadio Municipal de Santo Domingo, donde alrededor de 600 personas celebraron la victoria del CD El Ejido ante el Betis Deportivo en el retorno de los celestes a la Segunda División B. Y hablo de una sorpresa para bien, porque la organización del club ejidense, con la ayuda de las fuerzas policiales para que todo estuviese en orden y se respetara la nueva normativa, fue para quitarse el sombrero. Evidentemente el comportamiento de los aficionados también fue ejemplar y se pudo demostrar que con cabeza y una buena logística, siempre y cuando no haya una cantidad exagerada de personas, los goles pueden seguir celebrándose desde una grada.