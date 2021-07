El alumno díscolo

Sorprendía Javier Tebas, en una interesante charla que mantuvo con Ramón Álvarez de Mon, abogado y madridista -casi nunca por ese orden-, cuando puso al Almería como ejemplo de club al que ha tenido que parar los pies con el tema del límite salarial. No tanto porque el presidente de La Liga mencionara a los andaluces, algo que ya ha hecho antes para dejar claras sus desavenencias con Turki Al Sheikh, sino porque lo hizo mientras hablaba de Messi y las dificultades que tendrá el Barcelona para firmarlo sin incumplir ninguna cláusula. Y, claro, los que estábamos escuchando la conversación no esperábamos que, de pronto, saliese el nombre del Almería. Haciendo un esfuerzo sobrehumano para dejar a un lado las formas de barra de bar que Tebas emplea a la hora de hablar de Turki, lo cierto es que lo que contó volvió a invitarnos a la reflexión. Porque, si por el jeque hubiera sido, el Almería habría realizado una docena de fichajes a base de talonario, se hubiese disparado a nivel presupuestario y hubiera sido un infladísimo club -estado en Segunda. Y eso, sea nuestro equipo o no, es inadmisible a nivel competitivo. Permitirlo sería cargarse todo. Estar a merced de estos magnates. Dejarles hacer a su antojo solo por el hecho de tener dinero. Está bien disponer de reglas que garanticen no solo la competitividad, sino el futuro de los propios clubes ante deudas multimillonarias. La práctica es lo que chirría un poco más, y es que, mientras el Almería ha recibido una supervisión exhaustiva, otros presidentes parecen saber escabullirse mejor de estos controles, compartiendo propiedad con otros clubes con los que se intercambian jugadores alegremente o realizando sospechosas ampliaciones de capital. Y ahí también hay que actuar. En cualquier caso, mientras el Almería siga siendo empleado por Tebas como ejemplo de alumno díscolo que ha terminado actuando con corrección, será buena noticia. Otros clubes no corrieron la misma suerte.