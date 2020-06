Por el amor de ¡Guti!

La UD Almería destituye a su tercer entrenador en esta atípica temporada 19/20. El baile supone que haya que mirar a la planificación deportiva y desde allí no podemos decir que haya habido más aciertos que errores. El mercado invernal denotó una especie de sin sentido que se ha ido confirmado con el paso de las jornadas. Pero ahora es tiempo de ceñirnos en Guti. Tal como vino se fue. Con alguna que otra luz como el partido de Zaragoza de hace tan solo unos días y con muchas dudas en el juego posicional. Pensé que nos haría disfrutar como hiciese en el Juvenil A del Real Madrid. Aunque bien es cierto que la diferencia de nivel entre los equipos que juegan contra los mirlos blancos y el fútbol profesional iba a poner a cada uno en su sitio. Como así ha sido. Nunca vimos lo que imaginábamos de un entrenador como José María Gutiérrez. Faltó el buen fútbol, el gol y dominar los partidos de principio a fin. Era su primera experiencia en un banquillo profesional y no salió como esperaba. Llegó en el arrebato de un presidente singular y a nadie sorprende su destitución. En el horizonte 5 puntos de distancia y las posibilidades del ascenso directo se agotan. Pero siguen existiendo. Entiendo que ahora los técnicos van a intentar insuflar al equipo ese punto de competitividad del que adolece en muchas circunstancias. No veremos un equipo con mecanismos capaces de abrir defensas o de repente hará un juego combinativo que guste a los aficionados. No hay tiempo para alcanzar eso. Al Almería solo le quedan unas jornadas para agotar sus vías de ascenso. Lo tienen que intentar. Incluso con un grupo de entrenadores sin experiencia para estas lindes de un ascenso a primera. La ida y venida de jugadores, de entrenadores, hasta de proyecto, convulsionan a una UD Almería que anda perdida en busca de un reto difícil, pero no imposible.