El anciano y su mascota

Todo comenzó una calurosa mañana de verano cuando una vecina, alertada por unos ladridos constantes que procedían de la calle, se asomó a la terraza y observó a un señor de avanzada edad arrodillado en el suelo con evidentes signos de gravedad; desde su posición no podía identificar de quien se trataba, y tardó unos segundos en reconocer los ladridos, que al parecer eran de Leny, el inseparable "Golden Retriever" de su vecino Manuel, el cual permanecía en el suelo con una mano sobre el pecho. El animal de pelaje rojizo, no cesaba en su empeño, emitiendo unos ladridos de alerta que no finalizaron hasta que llegó la ambulancia a socorrer a su dueño. Una vez que el personal sanitario atendió al anciano, lo subieron en una camilla que introdujeron en el vehículo con celeridad, y en ese preciso instante comenzó a sonar el estruendoso sonido de las sirenas, acompañadas por las luces de advertencia para ponerse en marcha a gran velocidad. Leny, que estuvo bastante inquieto mientras asistían a su dueño, no dudó un instante en perseguir el automóvil que conducía rumbo al hospital.

Cuando la ambulancia llegó a la puerta de entrada de urgencias, bajaron a Manuel que seguía en la misma camilla y, tras comprobar durante el trayecto que se trataba de un infarto agudo de miocardio, decidieron llevarlo inmediatamente a quirófano para intervenirlo de inmediato. Fueron algo más de seis horas, las que necesitaron los cirujanos para salvarle la vida, el factor clave para que fuera un éxito y que no sufriera secuelas graves fue que, gracias a esos ladridos de su mascota que alertaron a la vecina y a la rápida respuesta de los profesionales sanitarios, el intervalo de tiempo que transcurrió desde que notó los primeros síntomas hasta que llegó al hospital fue relativamente corto.

Una vez estable Manuel fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos, donde tendría que permanecer un tiempo hasta estar recuperado, lo más curioso era que nadie se percató de que Leny se encontraba en el interior del hospital, esperando en el quicio de las acristaladas puertas que daban acceso al área donde permanecía su amo. Había conseguido pasar desapercibido todo ese tiempo hasta que una joven enfermera, que terminaba su turno de guardia, vio al animal recostado, sorprendida trató de acercarse a él con voz dulce, pero al saberse descubierto se escabulló con rapidez hacia una de las salidas que dispone el hospital, asombrando al personal de seguridad que no daba crédito. Lo que nadie podía imaginar era que el perro volvería a sortear las medidas de seguridad, una y otra vez, sin levantar sospecha alguna de su presencia, regresando cada día que su amigo estuvo ingresado, esperando pacientemente en las puertas que le cerraban el paso y que delimitaban esa zona protegida.

Transcurridas algunas jornadas, en el mismo lugar donde lo encontró la primera vez, la enfermera volvió a toparse con Leny, ésta se quedó completamente atónita al verlo de nuevo allí y guardando la distancia decidió observar al animal, que permanecía impasible en el quicio de la puerta gimoteando de angustia y esperando cualquier movimiento de su dueño. Cuando el can observó que la chica se aproximaba, desconociendo sus intenciones, volvió a escapar nuevamente.

Ante estos hechos la sanitaria analizó la situación y pensó que la manera correcta de proceder sería denunciar este suceso a la dirección del hospital; sin embargo, al ver el sufrimiento que demostraba el perro se apiadó y decidió llegar al fondo de la cuestión. Ese mismo turno, aprovechando que Manuel estaba consciente le preguntó con sutileza si tenía algún animal de compañía, éste le respondió afirmativamente y le dio una descripción detallada, que coincidía con el escurridizo animal que durante algunos días estaba haciendo acto de presencia en el hospital. La enfermera no quiso decirle nada al enfermo mientras estuviera en la unidad de cuidados intensivos por temor a la reacción que éste pudiera tener y por el riesgo de padecer un segundo infarto. Pero esta devoción que Leny demostraba por su dueño hizo que la enfermera se tomara muy en serio este caso.

Fueron sucediéndose los días y el animal siempre actuaba de la misma manera, una buena parte del personal le había cogido cariño, incluso le dejaban comida en la entrada del hospital; lo que nadie podía explicarse era cómo se las ingeniaba para no ser detectado en la entrada, custodiada permanentemente por la seguridad del hospital. El tiempo que no permanecía en el interior del recinto, se situaba en frente de la entrada principal que daba acceso al edificio, acomodado sobre el césped de una zona ajardinada, expectante por si veía a su dueño aparecer.

Gradualmente Manuel se fue recuperando y cuando lo trasladaron a planta, a una habitación compartida con otro paciente, ya podría recibir visitas y la misma enfermera que hizo la "vista gorda" con la presencia del animal le preguntó si tenía algún familiar al que quisiera avisar. El anciano, con lágrimas en los ojos, le habló sobre la muerte de su esposa años atrás y cómo sus hijos se habían ido distanciando al formar sus propias familias. Hacía mucho tiempo que no recibía visitas en su casa y pensaba que ni siquiera sabrían lo que le había sucedido. Un pensamiento rondaba la mente de Manuel: ya nadie se acordaba de él. La enfermera, buscando palabras de consuelo, le contó cómo Leny había esperado pacientemente su recuperación. El anciano, emocionado y con una sonrisa que iluminaba su arrugado rostro, explicó la historia que le unió a su apreciado perro. En uno de sus paseos vio al animal acurrucado, temblando y gimoteando en la cuneta de una carretera aledaña a la ciudad; en seguida se acercó para comprobar su estado real y al ver la mirada del can no dudó en recogerlo, llevarlo a un centro veterinario y continuar con sus cuidados en ese hogar marcado por la soledad de Manuel. Juntos compartían paseos, momentos de sofá, pequeños juegos y enseñanzas.

Afortunadamente, después de tres semanas, el anciano fue dado de alta y regresó a su casa junto a Leny. La enfermera compartió esta historia y escribió: "Han pasado 23 días desde que Manuel llegó al hospital, durante ese tiempo ningún familiar se ha personado para preguntar por su salud. Sin embargo, su perro Leny venía todos los días y se sentaba junto a la puerta esperándolo hasta que era descubierto y se marchaba con la clara intención de regresar, tal y como lo hizo mientras el anciano permaneció ingresado. Nunca se debe olvidar a esos padres ya ancianos que anhelan una llamada o una breve visita, que necesitan un poco de lo que Leny aportaba a Manuel, ese tiempo, cariño y compañía que posee un valor incalculable para aquellos que lo han dado todo por sus hijos y nietos, pero que viven en soledad los últimos años de vida".