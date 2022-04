Un año de Rubismo

Hoy hace justo un año que en este mismo diario se publicaba 'José Gomes, otra crónica de un cese anunciado', en la que se venía a decir que el cese del portugués era un hecho y que el candidato número uno para sustituirlo era Joan Francesc 'Rubi', que había declinado el primer ofrecimiento rojiblanco, pero dos días después acabaría siendo presentado como nuevo entrenador ante el poder de persuasión del Turkismo. El Almería había empatado el día anterior en Miranda de Ebro. Desde la victoria en Girona el 7 de marzo de 2021, el Almería solo había ganado en Málaga, encajando 3 derrotas (Ponferradina, Rayo y Zaragoza) y sumando cuatro empates (Alcorcón, Leganés, Espanyol y Mirandés). Es cierto que la llegada del técnico catalán no me apasionó en su momento. Entendía que entonces no era el mejor entrenador para pelear por el ascenso la temporada pasada, como así quedó demostrado. También entendía que José Gomes tampoco lo era. La sucesión de errores del VAR había sacado al entrenador y a sus jugadores de sus casillas, y el cuerpo técnico luso se había dejado arrastrar por la desesperación sin saber recuperar anímicamente al equipo, hundido. Por eso yo pensaba que Rubi no era el indicado. Necesitábamos un motivador, como cuando llegó Hugo Sánchez para reemplazar a Arconada, y yo sabía que el catalán no destacaba por eso. Una vez que el ascenso se escapó, y pese a que en verano no le trajeron lo que él pidió, en parte por las limitaciones del tope salarial de la liga, tan rigurosa con unos y flexibles con otros, el técnico fue capaz de armar una buena plantilla y un buen equipo. El Rubismo derivó, con mejor tino, en Rubineta. La temporada está siendo notable. Habría sido sobresaliente de no ser por el mes negro que tuvimos en enero, por culpa del Covid, las lesiones y la Copa de África. El Almería tiene un estilo de juego definido y una identidad y personalidad que lo hacen firme candidato al ascenso. La Segunda es una competición muy dura, y aún queda algún sobresalto, pero este Almería merece ser de Primera…